◆球春みやざきベースボールゲームズオリックス―ロッテ（２５日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）オリックス・森友哉捕手が代打で本塁打を放った。１―１の６回無死一塁で左腕・坂本光士郎から右越えへ勝ち越し２ラン。初球の低め直球を振り抜き、打った瞬間にアーチを確信した。西武からＦＡ移籍３年目だった２５年は負傷にも苦しみ、５０試合で自己最少の１本塁打、１４打点。宮崎キャンプでは体調不良による静養もあったが、復活