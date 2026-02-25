バーチャルシンガー・花譜が、新曲「周波数0の合言葉」を本日配信リリースした。本楽曲は、5月27日に発売される5thアルバム『深愛』からの先行配信楽曲である。「周波数0の合言葉」は、“届くはずのない想い”や“それでも繋がろうとする心”を描いた一曲だという。感情をすくい上げるようなサウンドと、花譜の繊細かつ芯のある歌声が重なり、静かな熱を帯びた楽曲に仕上がっているとのことだ。「周波数0の合言葉」ジャケット写真