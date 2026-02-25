立候補を表明した灘波博司さん（66）高松市役所 2027年5月の任期満了に伴う高松市長選挙に無所属新人の灘波博司さん(66)が25日、立候補を表明しました。 （高松市長選挙に立候補表明／灘波博司さん）「誰でもが誇れる、誰でもがかせげる、誰でもが安心して暮らせる、この大きく3つの街を築いてまいります」 灘波博司さんは高松市出身の66歳で、自動車販売会社の社長やサンポート高松トライアスロンの実行委