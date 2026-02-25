2026年2月20日、医療機関の人手不足を受付業務から見直す業務改善情報が公開されました。求人難が続くなかで、採用強化だけに頼らず運営を安定させる視点がテーマです。会計や電話対応の混線をほどく「仕組み化」の考え方が、いま改めて注目されています！ シスポ「医療受付の仕組み化とOWEN活用メソッド」 情報公開日：2026年2月20日会社設立：2015年10月1日所在地：京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町4