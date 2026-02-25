韓国男子バスケット初の外国人指揮官ニコライ・マズルス監督（46・ラトビア）が大きな関心の中で公式デビュー戦を行う。韓国（FIBAランキング56位）は26日（日本時間）、台北で台湾（68位）と2027カタール国際バスケットボール連盟（FIBA）バスケットワールドカップ（W杯） アジア予選B組第3戦を行った後、三一節（独立運動記念日）の3月1日に沖縄で宿敵日本（22位）との運命の第4戦に臨む。先月スタートしたマズルス監督の韓国代