2026年3月2日、リーフ＆ボタニクスから頭皮と髪をまとめて整える新しいヘアケア3品が一般発売されます。今回の新作は、スカルプケアを入口に髪の仕上がりまでつなげる設計です。東京都墨田区の松山油脂が展開するブランド発の新ラインとして、毎日のケア習慣に組み込みやすい内容になっています！ リーフ＆ボタニクス「スカルプクレンジング／モイストヘアオイル／スムースヘアエマルジョン」 発売日