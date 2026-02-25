ロシア出身で北朝鮮研究を専門とする韓国国民大学のアンドレイ・ランコフ教授（63）が、ラトビアで北朝鮮関連の講演を行っていた最中に現地当局に拘禁され、その後追放されたことが分かった。25日（現地時間）、RBCなどロシアメディアやNKニュース、ラトビアメディアの報道によると、ランコフ教授は24日午後7時ごろ、ラトビアの首都リガのあるホテルで「北朝鮮―権力層が望むものと恐れるもの」をテーマに講演していたところ、警察