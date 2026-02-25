山形で続いてきたGK育成活動が、2026年も地域一体で動き出しています。藤嶋栄介GKクリニックは、プロ選手の技術指導を通じて子どもたちの挑戦心を育てるプロジェクトです。山形・米沢・酒田の3エリア開催を視野に、運営準備と支援募集が同時進行中！ 藤嶋栄介GKクリニック2026「山形で夢と挑戦をつなぐ地域育成プロジェクト」 プロジェクト公開日：2026年2月20日開催予定エリア：山形・米沢・酒田開催