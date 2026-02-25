山形県飯豊町の木質バイオマス製造施設を管理する業者の男が、82トンもの木くずを不法投棄した疑いで逮捕された事件で、逮捕前に男が町に対し「警察から捜査を受けている」と話していたことが分かりました。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、飯豊町白川の会社役員・鈴木良則容疑者（77）です。鈴木容疑者の身柄は25日、山形地検米沢支部に送られました。警察の調べによりますと鈴木容疑者は2025年6月ごろと8月ごろ、複数回