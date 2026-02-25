国公立大学の2次試験の前期日程が25日から全国一斉に始まりました。山形県内では、山形大学など4つの大学で試験が行われています。山形県内では25日、山形大学、県立保健医療大学、県立米沢栄養大学、東北農林専門職大学で、2次試験の前期日程が始まりました。静岡県からの受験生「ずっと頑張って来たので全力を尽くしたい」栃木県からの受験生「家族と友だちからきのうの夜メッセージをもらい頑張ろうと思った」前期日程の