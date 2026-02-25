ヨネックスから、ラリーの続けやすさを重視した新シリーズ「MUSE（ミューズ）」が登場します！操作の難しさを意識しにくい設計で、自然なスイングでも安定したショットを狙いやすい点が魅力です。2026年5月上旬より、中上級者向けモデルとして発売中。 ヨネックス「MUSE（ミューズ）」 発売時期：2026年5月上旬価格：各41,800円（税込）展開モデル：MUSE 98／100／100L／100SL／107（全5機種）フェイ