G大阪は25日、吹田市内の練習場で公開トレーニングを行った。強度の高いミニゲームなどで汗を流す仲、京都や千葉でプレーしたDFメンデス（30）が練習に参加した。メンデスは1メートル90の左利きセンターバック（CB）。1年間ほど所属クラブがないがチームは現在、DF福岡将太やDF佐々木翔悟らCBが負傷離脱中で、先週からトライアルに参加しているという。また獲得オファーを提示している元ドイツ代表DFフィリップ・マックス（32