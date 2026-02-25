機体を守るために電子戦だけでは不十分？アメリカ空軍は2026年2月10日、空中給油機や輸送機などの大型機に、防空用の小型ミサイルを搭載する案を検討していることを明らかにしました。【こんな感じ!?】給油機を防衛するための対空ミサイル（画像）この計画は、空軍のモビリティ担当プログラム・エグゼクティブ・オフィサー（PEO）であり、空軍ライフサイクル管理センター（AFLCMC）モビリティ局長を務めるケビン・ステイミー