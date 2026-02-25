世界には面白いお祭りがたくさんあるが、アメリカからのユニークなイベントを発見したのでご紹介。2026年1月31日、アメリカのコロラド州マニトウスプリングスで開催される「フルーツケーキ投げ大作戦」（The Great Fruitcake Toss）。1996年に地元の人々が公園でフルーツケーキを投げ始めたことがきっかけで、約30年に渡って冬の風物詩イベントになっている。長方形な約500グラムのフルーツケーキを遠くに投げ飛ばすクレイジーなイ