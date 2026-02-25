名門に衝撃が走った。現地２月17日に敵地で行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第１レグで、ベンフィカを１−０で下したレアル・マドリーは、25日にホームでの第２レグに挑む。この重要な一戦を、絶対的エースのフランス代表FWキリアン・エムバペは欠場することになりそうだ。母国紙『L'EQUIPE』によれば、エムバペはここ数か月、左膝の問題に悩まされ続けているという。「強制的な休養を余