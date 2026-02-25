数字の並びをパズルのように組み合わせて解く「脳トレ算数クイズ」！ある法則を知っているだけで、計算のスピードが劇的に上がります。今回は、算数がもっと楽しくなる問題です。問題：計算の答えは？次の計算の答えを、筆算を使わずに考えてみましょう。35 × 11 = □ヒント：2桁の数に11をかけるとき、その2つの数字の「和」を真ん中に挟むという法則があります。答えを見る↓↓↓↓↓正解：385正解は「385」でした。▼解説2桁の