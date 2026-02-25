タレントで実業家の紗栄子（39）が25日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。この日も「最近の私たち」と書き出した紗栄子。牧場の様子や私服のコーデなどいろいろな写真をアップした。めがね姿でウインクしたアップの自撮りもアップ。ファンからは「いつも髪がサラサラいいな」「かわいいです」「素敵」などのコメントが寄せられた。