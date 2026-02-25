25日から、国公立大学の前期試験が始まり、熊本県内でも熊本大学と熊本県立大学で試験が行われています。熊本大学には、朝から緊張した面持ちの受験生が訪れ、試験直前まで参考書を確認していました。 熊本大学の前期日程には、ことし4月に設置される「共創学環」を含む9つの学部・学環で1156人の募集があり、3000人が出願しています。ことしの平均倍率は、去年を0.2下回る2.6倍で、最も倍率が高いのは、薬学部薬学科の5.5倍で