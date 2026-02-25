タレント村重杏奈（27）が25日、都内で、ヘアケアブランド「RINGS by meet tree」の新商品発表会に出席した。1月にYouTuberグループ、コムドットのひゅうがとの交際が一部週刊誌で報道された村重。ヘアケアを引き合いに「彼氏に髪を乾かしてもらうとか憧れってありますか」と聞かれると、「ないです。己のことは己でやる」と回答。さらに「最近きれいになったのはプライベートで何かあったんですか」に、村重は「時短美容を自分で