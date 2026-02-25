ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は、確定申告をせずに控除が受けられるため、多くの人が活用しています。手続きが簡便であることから、ワンストップ特例を前提にふるさと納税を行っている人も多いのではないでしょうか。 しかし、ワンストップ特例には、見落とされがちなポイントがあり、それを知らないままだと、ふるさと納税をしても控除が反映されず、結果として「ただの寄附」になってしまう可能性があり、注意が