地元から離れた場所に生活拠点を置いている場合、親が亡くなったあとの土地を売却したいと考える人も多いのかもしれません。しかし、土地の利便性や形状によっては、なかなか買い手が見つからないこともあります。 売れない土地でも固定資産時や土地の維持費がかかるため、タダ同然の値段でもいいから処分したいと考える人もいるかもしれません。そんなとき低価格なら引き取ってもいいと隣に住む人が申し出てくれれば、ありが