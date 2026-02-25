「お祝いは多いほど喜ばれる」そう思っていませんか？ しかし、入学祝いに高額なお金を渡すと、受け取る側に「お返しをどうしよう」という負担を与えてしまうことがあります。せっかくのお祝い事で失敗しないために、この記事では、一般的な目安と注意点を確認しておきましょう。 甥・姪への入学祝い相場は5000円～1万円！ 「5万円」は相場の5倍以上？ 大切な甥の入学、喜ばしい気持ちから「5万円」を包んだものの