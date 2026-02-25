次世代の大規模言語モデル(LLM)を開発するAI企業のInceptionが、拡散モデルに基づく世界最速の推論LLMである「Mercury 2」を発表しました。Introducing Mercury 2 - Inceptionhttps://www.inceptionlabs.ai/blog/introducing-mercury-2AIは単一のプロンプトに対して単一の回答を返すという単純なものではなく、エージェント・検索パイプライン・抽出ジョブがバックグラウンドで大量に実行される複雑なループのようなものです。この