巨人の松本剛外野手が２５日、自身の応援歌誕生を喜んだ。球団は２４日に松本、キャベッジ、リチャード、横川の新応援歌を発表した。松本の応援歌には名前の「剛」の文字が歌詞に入っており、幼少期から巨人ファンということも踏まえて「憧れのフィールド」という言葉も使われている。応援歌を聴いた松本は「めちゃめちゃかっこいいなと思いました」と感想を語り「歌詞がすごくいいなと。『憧れのフィールドで』って本当にそ