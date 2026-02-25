阪神・平田勝男２軍監督（６６）が２５日、ベテランや若手主体の沖縄・具志川キャンプを総括した。「具志川組の選手を（藤川）監督が起用してくれた。福島にしても、今朝丸にしても、（西）純矢も能登も使ってもらったというところでは、彼らにとっていい経験になったよね。積極的に使ってくれてありがたいですよ」と感謝。また「年を重ねるごとにあっという間に過ぎる。沖縄の気候とか、そういう環境がそうさせるのかな。あっ