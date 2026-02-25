将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が、昨年１１月に京都競馬場で行われた「第３８期竜王戦七番勝負第４局」で勝利し、永世竜王資格を獲得したことに伴う記念碑の設置と除幕式が２５日、京都競馬場内で行われた。記念碑は京都競馬場ステーションゲート隣の稲荷社付近に設置。同所で行われた式には、武豊騎手が日本騎手クラブ会長として出席した。２日間の対局も観戦したという競馬界のレジェンドは式後「前回