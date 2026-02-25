【天海春香-THE IDOLM＠STER 20th anniversary-】 予約開始：4月3日 2026年秋ごろ 発売予定 価格：未定 コトブキヤのフィギュア「天海春香-THE IDOLM＠STER 20th anniversary-」の予約開始が4月3日に決定したことが発表された。 本製品は、「アイドルマスター」シリーズ20周年を記念して、「天海春香」が衣装「スターピースメモリӦ