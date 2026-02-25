南海電鉄は、4月から堺市の高野線堺東駅ビル（堺区三国カ丘御幸通）の改装工事に着手する。1月で閉店した高島屋堺店跡に新商業施設「HiViE（ヒビエ）堺東」を整備するためで、高島屋堺店時代から継続出店する地下1階の11店が3月1日、1階に出店が決まっているスーパーが今秋、先行オープンする。グランドオープンは2027年春の予定。【こちらも】JR大阪駅ビルの大丸梅田店跡、「LUCUA SOUTH」が4月5日に第1期開業へ高島屋堺店跡