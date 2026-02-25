米連邦最高裁がドナルド・トランプ大統領の関税措置を違憲と判断したが、米株式市場の反応は極めて限定的だった。報道が流れたのは米国時間の金曜日夜だったが、株価は下落せず、むしろ小幅に上昇する場面も見られた。市場では、今回の判断自体と、その後に想定される対抗措置が事前に織り込まれていたと受け止められている。【こちらも】ドーマー条件が問う、高市政権の積極財政と金利の関係この材料で株価が崩れなかった背景