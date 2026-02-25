株式会社ヘソホールディングスは５日までに、２０２５大阪・関西万博オフィシャルストア ＪＲ新大阪駅 エキマルシェ店が７月末まで営業期間を延長すると発表した。また、あべのハルカス近鉄本店にある「あべのハルカス店」は２月２８日に営業終了を予定している。２月５日に移設し再オープンした「大丸梅田店」の営業終了日は未定で、混雑時は整理券を配布し入場制限を行う場合があるとしている。