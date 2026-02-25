山形市在住の60代男性が、SNSで知り合った女性を名乗る相手から投資名目などで現金約4,220万円をだまし取られる被害が発生しました。警察は「SNS型ロマンス詐欺」として注意を呼びかけています。山形県警によりますと、2025年10月下旬、山形市に住む60代の男性がスマートフォンでFacebookを閲覧中、「○○由亜」と名乗る女性アカウントと知り合い、LINEやTelegramでやり取りを続けるうちに好意を抱くようになりました。その