日本百貨店協会が２５日発表した１月の全国百貨店売上高は、前年同月比２・３％増の４９１５億円で、２か月ぶりにプラスとなった。国内売り上げが好調だった一方、中国政府による渡航自粛呼びかけなどの影響で、免税売上高は１９・１％減の約５０１億３０００万円と大きく落ち込んだ。免税では購買客数が約４６万人と２１・０％減少し、うち中国人客は購買客数が約４０％減、売上高が約３０％減少した。国内売り上げでは高級