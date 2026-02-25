元フジテレビのフリーアナウンサー大島由香里（42）が25日、インスタグラムのストーリーズを更新。フィギュアスケート・ペア元日本代表でタレントの高橋成美さん（34）との再会に喜びをつづった。高橋さんはミラノ・コルティナオリンピック（五輪）フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）についてのテレビ解説が話題となり、五輪閉幕後もメディアに引っ張りだことな