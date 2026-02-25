「NISMO」のレストア技術が光る希少な1台日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）の「NISMO」ブランドは2026年2月21日・22日にかけ、パシフィコ横浜（横浜市西区）で開催された「第17回 Nostalgic 2days 2026（以下、ノスタルジック2デイズ）」にブース出展を行いました。ブースでは、NISMOがレストアを手掛けた日産「スカイライン GT-R Z Tune」（BNR34型）が展示されました。日産「スカイライン GT-R」は、日産を