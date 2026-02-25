「最新フォレスター」の雪上性能がスゴすぎる！スバルのSUVシリーズの中で、最もオンロード・オフロードのバランスに優れるのが「フォレスター」です。その実力の高さは、「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したことでも証明されていますが、今回は雪道での試乗となります。【画像】超カッコいい！ これが「最新フォレスター」です！（30枚以上）様々なメディアで群馬サイクルスポーツセンターでの記事が展開さ