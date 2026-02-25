私はマサコ（64）。お嫁さんのミユさんの非常識な態度にもう限界です。孫のマサキを車で送ってくれた保護者にお礼も言っていなかったそうです。だから、ミユさんとマサキを相手のお宅まで連れて行きましたが、善意で送ってくれた人に対してニコリともしないのです。ご近所の人はミユさんに挨拶をしても無視をされたと言うし……。私たちの生活をかき乱しにこちらに来たのなら、本音としてはもう元の場所に戻ってもらいたいのです。