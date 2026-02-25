今回紹介するのはボカロP・藤原ハガネによる楽曲「にゅー！支配者のキャロル / 里石ユカ」。文／村上麗奈﻿﻿﻿2025年12月に投稿された藤原ハガネの新曲である本曲、まず目に入るのはタイトルのバランス感だ。「にゅー！」という表現のキャッチーさと、その後に続く「支配者のキャロル」という宗教めいた単語。その言葉遣いの温度差が心をざわつかせる。そんな不安感をよそに、曲調はハイテンポかつポップ