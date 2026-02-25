25日、住友生命保険相互会社が女子プロゴルファーの神谷そら選手、アマチュアの後藤あい選手とスポンサー契約を締結したことを発表した。【写真】まだJK！制服姿が初々しい神谷は2003年生まれの22歳。2022年のプロテストにトップ合格を果たすと、ルーキーイヤーの2023年シーズンに「フジサンケイレディスクラシック」でツアー初優勝を飾った。同年9月には国内メジャー「日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」も制覇。