昨年1月に腰の椎間板切除手術を受け、リハビリを続けてきた“JT”ことジャスティン・トーマス（米国/PGA通算16勝）が、次週のPGAツアー「アーノルド・パーマー招待」（3月5〜8日）で復帰する。ツアー復帰に先立ち、シミュレーションリーグ「TGL」に参戦したトーマスが現状を明かした。≪写真≫新作ドライバーの初速を計測&比較してみた！「ほぼ通常に近い状態だ。TGLでは打ったり止まったりで少し特殊だったが、この1週間はほ