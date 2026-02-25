先週、岩井千怜を1打差でかわし、待望の母国でのツアー8勝目をはたしたジーノ・ティティクル（タイ）。今季もクラブはキャロウェイ契約を継続しており、昨年3勝したクラブセッティングから2本を入れ替え、わずか2戦目で勝利した。【画像】ティティクルの使用クラブを1本1本拡大して見るティティクルが今年替えたクラブは、ウッドの上2本のヘッドとゴルフボール。特に『ELYTE???』から『Quantum???』に替えた1Wは今大会平均262.0yd