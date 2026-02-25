2月22日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、メジャーリーグのホワイトソックスに移籍した村上宗隆選手の活躍を紹介。元MLBプレーヤーの川粼宗則がその華々しいデビューを祝福した。【映像】自身の経験を振り返る川粼の表情番組冒頭、MLBオープン戦に出場した村上選手の2安打・2打点に触れた川粼は、「まずはおめでとうございます」と祝福。その上で、「すごく緊張する中、しかも渋滞で試合ギリギリ、バタバタだっ