国会は代表質問が24日に続き行われていて、食料品の消費税ゼロなどを巡り、国民民主党の玉木代表が高市首相に見解をただしました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・犬伏凜太郎記者が中継でお伝えします。消費減税などを議論する超党派の「国民会議」に参加するか玉木氏は態度を明らかにしておらず、高市首相は質問に答えつつ、直接、参加を呼びかけました。国民民主党・玉木代表：国民会議で意見がまとまらなかった場合は、野