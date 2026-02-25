株式会社ARTFIT 提供 高松市の田町商店街に2026年4月、空き店舗を活用した小劇場「絵本の劇場カメレオン」がオープンします。 香川県で約10年ぶりとなる民間小劇場で、平日の昼間は親子向け文化カフェ、休日は演劇公演、即興演劇を活用した企業向け研修を行う複合施設です。 運営会社ARTFITの岡田敬弘さんによると、劇場名には「子どもが絵本に夢中になるように、大人も演劇に心動かされる場所を作りたい」とい