◇スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会兵庫県東支部予選（２１日・ＲｅＦｉｌｌスタジアム）◆中学生の部・決勝兵庫西宮ボーイズ６―８兵庫夙川ボーイズ「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われ、続々と代表が決まった。中国ブロック予選（小学生の部）では、東広島ボーイズ（広島県支部）が劇的なサヨナラＶ。２年ぶりの本大会出場を果たした。