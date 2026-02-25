FODホームページより FODは24日、CS放送・フジテレビNEXTを配信する「フジテレビNEXTsmartコース」の料金改定を告知。4月1日より、コース料金を月1,980円から月2,580円に値上げする。3チャンネルが楽しめる「フジテレビONE／TWO／NEXT 3チャンネルセット」も2,310円から2,910円になる。 視聴料金改定詳細 サービス名称 改定前 2026年3月まで 改定後 2026年4