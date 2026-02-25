◇スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会兵庫県西支部予選（２１日・淡路佐野運動公園第２野球場）◆中学生の部・決勝播磨ボーイズ３―８明石ボーイズ「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われ、続々と代表が決まった。中国ブロック予選（小学生の部）では、東広島ボーイズ（広島県支部）が劇的なサヨナラＶ。２年ぶりの本大会出場を果たした。中学