フィギュアスケート女子の島田麻央（１７）＝木下グループ＝が２５日、京都・宇治市内で練習を公開。前人未到の４連覇が懸かる世界ジュニア選手権（３月４〜７日、エストニア・タリン）に向け「シーズン最後なので（意識するのは）４連覇ではなく、楽しんで自分の見せたい滑りをして、笑顔で終わること」と抱負を語った。この日、島田は浜田美栄コーチにアドバイスを受けながら、トリプルアクセルと４回転トウループの大技も入