公益財団法人日本少年野球連盟は２２日、２０２６年度の第１回理事会を大阪市の連盟本部で開き、中四国ブロックの「愛媛県支部」の名称を「四国支部」に変更することを決定した。愛媛県支部は２０１２年に「西四国支部」から名称を変更。現在は小学生１０チーム（休部２）、中学生１６チームが活動しており、県外のチームも所属している。今後、四国地区の他県からも加盟しやすい環境にするため、今回の支部名変更に踏み切った