日本チェーンストア協会が２５日発表した１月の全国スーパー売上高は１兆７６１億円だった。既存店ベースで前年同月から２・７％増え、１１か月連続のプラスとなった。客数は０・２％減で、昨年８月以降、６か月連続でマイナスとなった。全体の販売額の約７割を占める食料品が１・６％増だった。節約志向から購入点数が減少したが、店頭価格の上昇が影響した。衣料品は１・４％減で、男性用のスーツやコート、女性用の春物