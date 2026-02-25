とんかつ専門店「松のや」の公式X（＠matsu_noya）が、2026年2月25日15時から使える「親子丼ワンコインクーポン」を配信しています。通常並盛690円の「親子丼」を"500円"で楽しめるクーポンです。松屋併設店では使えないので注意Xが投稿した画像にある「QRコード」を券売機で読み取ると、割引が適用されます。松のや専門店、松のやマイカリー併設店（一部店舗を除く）で利用できます。松屋併設店では使えないので注意してください